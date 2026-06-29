Pacjenci nie będą musieli jeździć do Warszawy. Przy szpitalu na Józefowie pwostał całodoboey oddział udarowy

Do tej pory by otrzymać pomoc pacjenci musieli być transportowani do Warszawy, Kielc lu Grodziska Mazowieckiego. Teraz uda się pomóc na miejscu. Skala problemu jest ogromna. W Polsce co roku dochodzi do około 90 tysięcy udarów mózgu. Populacja w obrębie 50 kilometrów od Radomia to około pół miliona mieszkańców, co statystycznie oznacza nawet tysiąc przypadków udaru rocznie. Szacuje się, że około od 5,5% do 13% z nich kwalifikuje się do leczenia wewnątrznaczyniowego, czyli 60-120 pacjentów w skali roku.

- To ogromna szansa dla naszych pacjentów. W udarze każda minuta ma znaczenie, a szybki dostęp do leczenia decyduje o życiu i sprawności chorego – podkreśla lek. Przemysław Wielochowski, Kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym, odpowiedzialny za wdrożenie całodobowego dyżuru udarowego.

Szpital dysponuje nie tylko oddziałem udarowym, ale także odpowiednim zapleczem medycznym.

- Szpital jest w pełni przygotowany do przyjmowania chorych z udarem - posiada lądowisko dla śmigłowców umożliwiające szybki transport pacjentów z całego regionu, nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy, w którym niezwłocznie rozpoczyna się diagnostyka, a także salę hybrydową, gdzie mogą być wykonywane zabiegi wewnątrznaczyniowe. – mówi Bożenna Pacholczak, Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Pieniądze na wyposażenie oddziału pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego

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