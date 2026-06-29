Bez zmian na ławce trenerskiej. Piotr Filipowicz pozostaje pierwszym trenerem MOYA Radomki Radom!

Piotr Filipowicz jest związany z radomska drużyną od ponad 9 lat. Początkowo pełnił rolę fizjoterapeuty zespołu, trenera przygotowania motorycznego oraz asystenta trenera. Od grudnia ubiegłego roku pełni role pierwszego trenera.
Postanowiliśmy postawić na trenera Filipowicza, ponieważ dobrze spisał się w drugiej części naszego sezonu, gdzie po osłabieniu naszego składu naprawdę poukładał ten zespół i zajęliśmy dziewiąte miejsce. Mieliśmy do ostatniego meczu szansę gry w play-off, także wydaje mi się, że spełnił pokładane w nim nadzieje. Poza tym, powtarzam, jest to trener, który pracuje już od 10 lat z nami. Przebył wszystkie role i szczeble: jako fizjoterapeuta, trener przygotowania, drugi trener, asystent. Po tym „przetarciu” w minionym sezonie uważamy, że na pewno jest to trener, który może poprowadzić do zwycięstw naszą drużynę - mówi Łukasz Kruk, Dyrektor MOYA Radomki Radom
Pod jego wodzą Radomka zakończyła ubiegłoroczne rozgrywki Tauron Ligi na 9. miejscu oraz zaprezentowała się na arenie międzynarodowej w rozgrywkach Pucharu CEV.
Pełny sztab szkoleniowy MOYA Radomki Radom zaprezentowany zostanie już wkrótce.
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