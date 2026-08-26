Piekarze pokażą prawdziwy smak naszego miasta! W pierwszy wekeend sierpnia odbędzie się Święto Chleba

Dobrej jakości zakwas, mąka i dodatki - to najprostszy przepis na chleb. Te bardziej skomplikowane są przekazywane przez piekarzy z pokolenia na pokolenie. Kolejny raz rzemieślnicy będą prezentować swoje wyroby, a radomianie będą mogli ich spróbować. Choć na co dzień piekarnie konkurują o klientów to w ten jeden weekend razem organizują niezwykłe święto.

To święto organizujemy po to, żebyśmy się mogli spotkać ze swoimi znajomymi, bawić się razem i być dla siebie życzliwi. Chcemy w ten sposób podziękować radomianom, że cały czas są nami, z rzemieślnikami, którzy na co dzień pieką świeży chrupiący chleb – mówi Jarosław Gajda z Cechu Piekarzy w Radomiu.

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W tym roku na scenie zobaczymy w sobotę 5.09 Mateusza Mijala i Jagodę zaś w niedzielę 6.09 Orkiestrę Wojskową z Radomia wraz ze Staśkiem Kukulskim i Mają Wojtaszek, później zaś Grupę VOX i Azyl P.

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