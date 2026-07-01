Po afrykańskich upałach przyjdą gwałtowne burze. Strażacy apelują o ostrożność

Po wyjątkowo upalnym weekendzie czeka nas ochłodzenie, jednak dzisiaj można spodziewać się gwałtownych burz. Jak się przygotować

Usuńmy z balkonów, tarasów i parapetów rzeczy, które mogą zostać porwane przez silny wiatr - radzi Konrad Neska z radomskiej straży pożarnej. - Pozamykajmy dobrze drzwi, okna i balkony. Powyłączajmy w miarę możliwości urządzenia elektryczne. Burze najlepiej przeczekać w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli znajdziemy się na zewnątrz nie szukajmy schronienia pod drzewami, uważajmy także na słupy i linie wysokiego napięcia

Wczoraj burze przechodziły nad południem kraju. Były miejsca gdzie wiatr i deszcz wyrządziły szkody.

Zobacz galerię z wkopania kapsuły czasu: