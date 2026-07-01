Po afrykańskich upałach przyjdą gwałtowne burze. Strażacy apelują o ostrożność

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-01 10:08

Dziś pogoda może być niebezpieczna- ostrzegają meteorolodzy i łowcy burz. Przez Polskę mają dziś przejść burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Straż pożarna przygotowała szereg porad jak mamy się zachować, kiedy pojawi się burza.

burza Ratusz
Autor: Wojciech Wójcikowski

Po wyjątkowo upalnym weekendzie czeka nas ochłodzenie, jednak dzisiaj można spodziewać się gwałtownych burz. Jak się przygotować 

Usuńmy z balkonów, tarasów i parapetów rzeczy, które mogą zostać porwane przez silny wiatr - radzi Konrad Neska z radomskiej straży pożarnej. - Pozamykajmy dobrze drzwi, okna i balkony. Powyłączajmy w miarę możliwości urządzenia elektryczne. Burze najlepiej przeczekać w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli znajdziemy się na zewnątrz nie szukajmy schronienia pod drzewami, uważajmy także na słupy i linie wysokiego napięcia

Wczoraj burze przechodziły nad południem kraju. Były miejsca gdzie wiatr i deszcz wyrządziły szkody.

Zobacz galerię z wkopania kapsuły czasu: 

Wkopanie kapsuły czasu Radom
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