Po raz pierwszy w tym sezonie rolkarze opanują Radom. Na uczestników czeka 19 km trasa

W przejeździe mogą wziąć udział osoby, które posiadają umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania. Organizatorzy pilnie zalecają noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów, co daje pełną swobodę. Do grupy można dołączyć lub odłączyć się od niej w dowolnym punkcie trasy.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

HALO, RADOM - WRACAMY DO WAS! Jak co roku serdecznie zapraszamy Was na kolejną już odsłonę uwielbianego przez Was wydarzenia, jakim jest Nightskating! Pakujcie sprzęt - czeka Was aż 19 km doskonałej zabawy w doborowym towarzystwie i wspaniałej atmosferze! - czytamy na profilu FB Zarolkujemy Radom

Trasa liczyć będzie 19 km

START - Plac Jagielloński - ul. Kelles-Krauza - ul. Pileckiego - ul. Struga - ul. Malczewskiego - ul. Reja - ul. Limanowskiego - ul. 1905 Roku - ul. Kościuszki - ul. Planty - ul. Sedlaka - ul. Narutowicza - ul. Traugutta - ul. Prażmowskiego - ul. 25 czerwca - ul. Żeromskiego - ul. Młynarska - ul. Kolberga - ul. Szklana - ul. Struga - ul. Zborowskiego - ul. Gołębiowska - ul. Michałowska - ul. Sempołowskiej - ul. Rapackiego - ul. Chrobrego - ul. Kusocińskiego - ul. Warszawska - ul. Szarych Szeregów - ul. Wernera - ul. Kelles-Krauza - META - Plac Jagielloński.

Nighskiting w najbliższy piątek (3 lipca). Zbiórka o 19.45 na Placu Jagiellońskim.

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