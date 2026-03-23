Podłogi laminowane 2026: Zobacz trendy, które odmienią Twoje mieszkanie w Radomiu

Planujesz remont lub wykańczasz nowe mieszkanie w Radomiu? Wybór podłogi to decyzja na lata, dlatego warto wiedzieć, co będzie standardem w nadchodzącym sezonie. Zapomnij o panelach, które "stukały" i wyglądały jak plastik. Trendy na rok 2026, które analizujemy w DrzwiRadom.pl, stawiają na bezkompromisową autentyczność i technologię, która ułatwia życie.

Oto konkretne zestawienie tego, co wkrótce będzie rządzić w radomskich salonach i sypialniach.

Autentyczność, którą poczujesz pod stopami

Największym trendem 2026 jest powrót do natury. Dominują jasne, uspokajające dęby w odcieniach piaskowych i miodowych.

Co to oznacza dla Ciebie? Wybierając panele z tzw. strukturą synchroniczną (EIR – Embossed in Register), zyskujesz podłogę, gdzie tłoczenia na powierzchni idealnie pokrywają się z rysunkiem słoja. Gdy dotykasz deski, czujesz sęki i pory drewna dokładnie tam, gdzie je widzisz. W połączeniu z głębokim matem, Twoi goście nie odróżnią laminatu od litej deski dębowej.

Formaty XL: Więcej przestrzeni, mniej łączeń

Standardowe, wąskie panele odchodzą do lamusa. W 2026 stawiamy na formaty Extended – deski dłuższe i znacznie szersze niż dotychczas.

Cecha Dlaczego warto ją wybrać? Korzyść dla Twojego wnętrza Szeroka deska (powyżej 24 cm) Mniej widocznych linii podziału na podłodze. Optyczne powiększenie pokoju – idealne do mieszkań w bloku. Długa deska (powyżej 2 m) Efekt luksusowego apartamentu. Podłoga wygląda spójnie i elegancko na dużych metrażach. Głęboka V-fuga Podkreśla odrębność każdej deski. Nadaje podłodze szlachetny, rzemieślniczy charakter.

Jodełka – klasyka w nowoczesnym wydaniu

Jodełka klasyczna (Herringbone) to trend, który nie słabnie, a w 2026 zyskuje nową technologię montażu. Dzięki nowoczesnym systemom zamków, montaż podłogi w jodełkę w Twoim domu w Radomiu przebiega znacznie szybciej i precyzyjniej. To idealny sposób, by dodać wnętrzu stylu kamienicznego bez wydawania fortuny na parkiet.

Technologia, która nie boi się wody (NALFA Certified)

Nowoczesne laminaty, które znajdziesz w naszym salonie, to produkty z certyfikatem NALFA. Dzięki technologiom takim jak Unicoat (specjalna hydrofobowa powłoka krawędzi), woda nie wsiąka w rdzeń panela.

Checklista: Dlaczego laminat 2026 to lepszy wybór niż kiedyś?

Wodoodporność: Wytrzymuje rozlane płyny do 24, a nawet 72 godzin.

Odporność na zarysowania: Tlenek glinu w warstwie wierzchniej chroni przed pazurami zwierząt i przesuwaniem mebli.

Czystość: Antystatyczna powłoka sprawia, że kurz nie "trzyma się" podłogi – idealne dla alergików.

Dlaczego warto zamówić podłogę z montażem w Radomiu?

W DrzwiRadom.pl nie tylko sprzedajemy materiały. Wiemy, że nawet najlepszy panel 2026 roku nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie źle położony.

Wybierając nasz salon, zyskujesz:

Profesjonalny pomiar: Sprawdzimy wilgotność wylewki w Twoim mieszkaniu – to klucz do trwałości podłogi.

Sprawdzimy wilgotność wylewki w Twoim mieszkaniu – to klucz do trwałości podłogi. Dobór podkładu: Dobierzemy matę, która najlepiej wyciszy kroki i poprawi efektywność ogrzewania podłogowego.

Dobierzemy matę, która najlepiej wyciszy kroki i poprawi efektywność ogrzewania podłogowego. Gwarancję na usługę: Nasi monterzy znają systemy zamków od podszewki, co daje Ci pewność, że podłoga nie zacznie skrzypieć po kilku miesiącach.

Chcesz zobaczyć trendy 2026 na żywo? Zapraszamy do salonu DrzwiRadom.pl. Mamy przygotowane ekspozycje z najnowszymi dekorami, które możesz dotknąć i sprawdzić, jak zmieniają się w zależności od światła.

Odwiedź nas i stwórz podłogę swoich marzeń!

