WYPADEK W WOLI BIERWIECKIEJ: 17 letni Dominik wybudził się ze spiączki. Dziś szkoła przyznała mu nagrodę specjalną

Dominik uległ wypadkowi 14 lutego, kiedy podróżował pociągiem ze swoją mamą. Na stacji kolejowej w Woli Bierwieckiej chłopak pomagał kobiecie wynieść z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdołał już wrócić. Drzwi przycięły mu rękę a odjeżdżający pociąg pociągnął go za sobą. Dominik wpadł pod tory i doznał ciężkich obrażeń. Cała Polska oddawała krew by ratować jego życie. Dziś jego szkoła I LO im. Mikołaja Kopernika, jak co roku, organizowała galę "Kopernikańskie talenty", która w tym roku pod hasłem "Talenty Kopernika dla Dominika. Szkoła, nauczyciele i uczniowie wspierają 17 latka od samego początku. Tak było i tym razem. Dominik został odznaczony Nagrodą Specjalną Patrona Szkoły.

Nagrodę specjalną przyznajemy od 15 lat, czyli odkąd ta impreza istnieje. To nagroda przyznawana uczniom wybitnym i utalentowanym. W tym roku kapituła nie miała wątpliwości, że nagrodę powinien otrzymać właśnie Dominik. To uczeń wielu talentów, ale przede wszystkim wspaniały człowiek. Dotknęła go nie wyobrażalna tragedia właśnie dlatego, że jest dobrym człowiekiem. Wierzę w to, że Dominik jeszcze będzie rozwijał swoje zainteresowania i pasje jakimi są pociągi. Ta nagroda w tym roku należała się właśnie jemu.- Mówi Agnieszka Ścieglińska dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.

Dominik obecnie walczy o zdrowie w jednym z warszawskich szpitali. Chłopak odzyskał świadomość po ponad miesiącu śpiączki farmakologicznej.

Cieszymy się, że docierają do nas dobre informacje. My jako szkoła deklarujemy ciągłe wsparcie dla Dominika. Teraz potrzebna będzie rehabilitacja, która będzie kosztowna. Sami nie możemy nic zrobić, ale czekamy na zielone światło od rodziców i będziemy działać, będziemy pomagać naszemu uczniowi tyle na ile to możliwe. Ja dziś w imieniu rodziców chcę podziękować wszystkim za modlitwę i każdą kroplę krwi, która została oddana dla Dominika- dodaje dyrektor Agnieszka Ścieglińska.

Nagrodę w imieniu Dominika odebrała wychowawczyni klasy 3B Beata Dutkowska-Żaczek.

Dominik to uczeń bardzo zdolny, sumienny, ambitny. Uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce. Jego średnia ocen jest najwyższa w klasie i wynosi 5,36, ale najważniejsze jest jakim jest człowiekiem. Jest bardzo lubiany, uśmiechnięty, skromny. W ubiegłym roku szkolnym Dominik uzyskał wyróżnienie "Najsympatyczniejszy uczeń w klasie". Ma w sobie wiele ciepła, pozytywnej energii, wytwarza atmosferę zaufania i przyjaźni. Swoją siłą spokoju niwelował w klasie wszelkie napięcia. Dominik Hołuj był bardzo aktywnym i udzielającym się w szkole uczniem. Uczestniczył w wielu projektach, olimpiadach i konkursach, zwłaszcza matematycznych. - Co może być szokujące dla tych, którzy tego nie wiedzą - Dominik kocha pociągi. Ma mapę, na której zaznacza swe podróże pociągami. Chce studiować transport na Politechnice Warszawskiej. Nie ma go dziś nami, przebywa w szpitalu pod opieką najlepszych specjalistów. Łączymy się z nim myślami i modlitwą, wysyłamy do niego pozytywną energię. Dla nas Dominik jest bohaterem - mówiła podczas gali Beata Dutkowska-Żaczek.

Podczas gali przedstawione zostały wszystkie ubiegłoroczne osiągnięcia uczniów szkoły. Wręczone zostały również "Kopernikowskie Oskary" w kilkunastu kategoriach m.in. muzycznych, plastycznych, aktorskich czy sportowych, a uczniowie zaprezentowali swoje talenty na scenie.