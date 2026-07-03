Ponad 16 tys. pasażerów skorzystało w czerwcu z radomskiego lotniska

W czerwcu po raz pierwszy w historii z radomskiego lotniska odleciał Dreamliner, który zabrał pasażerów na Madagaskar. becnie z Radomia można polecieć m.in. do Larnaki, Antalyi, Hurghady, Rzymu i Prewezy. Nowością w sezonie letnim są połączenia do stolicy Albanii Tirany oraz do Burgas w Bułgarii

–Zamknęliśmy czerwiec z najlepszym wynikiem w historii portu. Ponad 16 tys. obsłużonych pasażerów to dla nas ogromna satysfakcja, ale przede wszystkim dowód na to, że nasza oferta się sprawdza. Dobrze rozumiemy swoją rolę – gdy w kolejnych tygodniach ruch lotniczy będzie się nasilać, my zapewniamy podróżnym dogodną alternatywę. Radom już teraz odciąża Lotnisko Chopina, a dobrym tego przykładem jest jedno z wakacyjnych połączeń do Hurghady, które przeniosło się z warszawskiego lotniska do naszego portu i pozostanie z nami aż do początku września. Inauguracja połączenia do Tirany i historyczna wizyta szerokokadłubowego Dreamlinera pokazują jasno, że jesteśmy gotowi na nadchodzący szczyt sezonu – mówi Rafał Siankowski, p.o. Dyrektor Lotniska Warszawa-Radom.

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Przypomnijmy. Lotnisko zostało otwarte po przebudowie w kwietniu 2023 roku. \

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