Ponad 7,5 miliona dla Miejskiego Urzędu Pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na staże i dotacje

Miejski Urząd Pracy złożył wniosek i rozbił bank. Urząd zajął pierwsze miejsce na mazowieckiej liście rankingowej i zdobył dofinansowanie w kwocie ponad 7,6 miliona złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową mieszkańców. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu rusza 1 lipca

Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, między innymi osoby młode, to są takie, które są do 30 roku życia, długotrwałe bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia czy osoby o niskich kwalifikacjach. Jestem przekonany, że pozyskane przez nas środki przełożą się na taką rzeczywistą, realną pomoc dla mieszkańców, którzy chcą znaleźć pracę, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje - mówi Łukasz Molenda p.o. dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Rekrutacja będzie prowadzona cyklicznie, głównie w momentach uruchamiania konkretnych naborówwniosków. Wszystkie informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu

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