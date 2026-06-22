To już oficjalne. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Radomiaka Radom

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-06-22 16:15

Od dziś nowym trenerem Radomiaka został Tomasz Kaczmarek. Zastąpił on na tym stanowisku Bruno Baltazara. Nowy szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący aż do 30 czerwca 2029 roku.

Tomasz Kaczmarek, nowy trener Radomiaka Radom, uśmiecha się, trzymając zieloną koszulkę klubową z logo sponsorów na tle trybun stadionu. O jego nominacji i planach przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: rksradomiak.pl/ Materiały prasowe

Nowy szkoleniowiec jest absolwentem tej samej elitarnej szkoły trenerskiej w Niemczech, którą kończyli Jürgen Klopp czy Thomas Tuchel. W przeszłości współpracował z samym Mohamedem Salahem i wprowadził Lechię Gdańsk do europejskich pucharów.

Ostatnie lata Tomasz Kaczmarek spędził w Holandii. Prowadził samodzielnie FC Den Bosch, a przez ostatnie dwa sezony pełnił funkcję asystenta w występującym w Eredivisie NAC Breda. 

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Kibice w Polsce najlepiej pamiętają Kaczmarka z udanej przygody w Lechii Gdańsk. W sezonie 2021/2022 doprowadził on gdańszczan do 4 miejsca w Ekstraklasie, co zaowocowało występami w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Pracował również jako asystent Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin.

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