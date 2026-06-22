To już oficjalne. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Radomiaka Radom

Nowy szkoleniowiec jest absolwentem tej samej elitarnej szkoły trenerskiej w Niemczech, którą kończyli Jürgen Klopp czy Thomas Tuchel. W przeszłości współpracował z samym Mohamedem Salahem i wprowadził Lechię Gdańsk do europejskich pucharów.

Ostatnie lata Tomasz Kaczmarek spędził w Holandii. Prowadził samodzielnie FC Den Bosch, a przez ostatnie dwa sezony pełnił funkcję asystenta w występującym w Eredivisie NAC Breda.

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Kibice w Polsce najlepiej pamiętają Kaczmarka z udanej przygody w Lechii Gdańsk. W sezonie 2021/2022 doprowadził on gdańszczan do 4 miejsca w Ekstraklasie, co zaowocowało występami w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Pracował również jako asystent Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin.

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