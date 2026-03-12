Przed nami kolejna mobilna zbiórka odpadów

Pogoda zachęca do przedwiosennych porządków. Radomianie którzy planują zrobić trochę więcej miejsca w szafach mogą oddać zalegające w nich rzeczy podczas mobilnej zbiorki odpadów organizowanej przez miasto. Chętni mogą przynieść zużyty elektrosprzęt, makulature, szklane opakowania a także odzież i tekstylia nie licząc obuwia a także odzieży i galanterii ze skóry.

Zbiórka już w najbliższą sobotę, 14 marca. Odpady będą przyjmowane w godzinach od 10 do 14 na parkingu UM przy ul. Kilińskiego. Zbiórki odbywają się cyklicznie i zaplanowano je na cały rok, co najmniej 2 w każdym miesiącu, głównie na parkingach przy Urzędzie Miejskim i przy ul. Toruńskiej 1. Pełny harmonogram dostępny jest TU.

