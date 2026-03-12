Przedmioty z okresu wojny zostały odkryte dzisiaj na jednej z posesji w Kozłowie w gminie Jastrzębia. Z racji że mogą być niebezpieczne, policjanci zabezpieczyli okoliczny teren. Na ten moment trwa sprawdzanie przez pirotechników czym dokładnie są ujawnione przedmioty i czy potrzebna będzie ich neutralizacja.
Potencjalnie niebezpieczne przedmioty z okresu wojny znalezione na posesji w Kozłowie - Na miejscu działają służby
2026-03-12 11:30
Teren zabezpieczono, a policyjni pirotechnicy sprawdzają m.in. czym dokładnie są odnalezione przedmioty.