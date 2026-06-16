Pożar domu na Glinicach. Strażacy prowadzą akcję gaśniczą (AKTUALIZACJA)

Strażacy prowadzą działania przy pożarze domu jednorodzinnego na Glinicach. Służby zostały zadysponowane na miejsce i obecnie trwa akcja gaśnicza.

Jak poinformował nas dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Nie są również znane przyczyny wybuchu pożaru.

Na miejscu pracują służby, które koncentrują się na opanowaniu ognia i zabezpieczeniu terenu.

Służby będą ustalać okoliczności zdarzenia po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Do tematu będziemy wracać.

AKTUALIZACJA

Jak udało nam się ustalić, pożar objął poddasze domu jednorodzinnego przy ulicy Zielińskiego na Glinicach. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o 15:59. W działaniach gaśniczych bierze udział 10 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru. Na tę chwilę nie udało się ustalić przyczyny pożaru. Strażacy nadal pracują na miejscu. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa akcja gaśnicza.

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