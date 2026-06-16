Pożar domu na Glinicach. Strażacy prowadzą akcję gaśniczą (AKTUALIZACJA)

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-06-16 16:29

Ogień w budynku jednorodzinnym na osiedlu Glinice. Na razie brak informacji o poszkodowanych.

Pożar domu na Glinicach
Autor: Daria Żurowska / Archiwum prywatne

Strażacy prowadzą działania przy pożarze domu jednorodzinnego na Glinicach. Służby zostały zadysponowane na miejsce i obecnie trwa akcja gaśnicza. 

Jak poinformował nas dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Nie są również znane przyczyny wybuchu pożaru. 

Na miejscu pracują służby, które koncentrują się na opanowaniu ognia i zabezpieczeniu terenu. 

Służby będą ustalać okoliczności zdarzenia po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych. 

Do tematu będziemy wracać. 

AKTUALIZACJA

Jak udało nam się ustalić, pożar objął poddasze domu jednorodzinnego przy ulicy Zielińskiego na Glinicach. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o 15:59. W działaniach gaśniczych bierze udział 10 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru. Na tę chwilę nie udało się ustalić przyczyny pożaru. Strażacy nadal pracują na miejscu. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa akcja gaśnicza. 

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Ratownicy WOPR Radom świętowali dzień Ratownika Wodnego

Ratownicy WOPR Radom świętowali swój dzień
Galeria zdjęć 6