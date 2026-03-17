Prace Pabla Picassa zostaną zaprezentowane w Radomiu

Twórczość legendarnego hiszpańskiego artysty zostanie zaprezentowana w Radomiu. To w ramach wystawy organizowane przez radomska Resursę Obywatelską pt. „Picasso. Twórca i inspirator”. Ekspozycja podzielona jest na dwie części. Na pierwszą składają się różnorodne prace Picassa w tym m.in. litografie, szkicowe grafiki czy akwaforty.

Na drugą cześć wystawy składają się prace inspirowane twórczością autora „Panien z Awinionu”, a zarazem perły polskiego designu. Znajdą się tu słynne „pikasiaki”, czyli ceramiczne formy z lat 50. i 60. XX w. tworzone m.in. we Włocławku i w Chodzieży. Pozwolą odkryć, jak odważna wyobraźnia artysty wpłynęła na polską ceramikę. Będzie to spotkanie ze sztuką, które dowiedzie, że idee Picassa przenikały do tworzenia przedmiotów codziennego użytku, zmieniając je w dzieła o ponadczasowym charakterze - Mówi Damian Drabik z Resursy Obywatelskiej.

Wystawę uzupełnią archiwalne zdjęcia, które przypomną wizytę Pabla Picassa w Polsce w 1948 roku. Ekspozycja będzie dostępna w Kamienicy Deskurów od 22 marca do 31 maja.

Sprawdź również naszą galerię zdjęć z trwającej przebudowy odcinka ul. Chrobrego:

7

Finałowa gala 10. ogólnopolskiego konkursu "Kreacje-Prowokacje"