Przed nami Grand Prix w Siatkówce Plażowej Kobiet w Kozienicach. Będzie to 13 edycja!

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-06-03 11:41

Już w najbliższy weekend Kozienice staną się stolicą polskiej siatkówki plażowej. Przed nami dwa dni sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie, podczas których najlepsze zawodniczki powalczą o prestiżowe zwycięstwo w turnieju Grand Prix.

Grand Prix w Kozienicach

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Autor: DŻ

Miłośnicy aktywnego wypoczynku i sportowych wrażeń powinni zarezerwować czas w dniach 6-7 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy na boiskach Ośrodka Rekreacji i Turystyki przy ul. Bohaterów Studzianek 30 w Kozienicach odbędzie się Grand Prix w Siatkówce Plażowej Kobiet.

Harmonogram turnieju:

Organizatorzy przygotowali intensywny program, który zapewni kibicom emocje od rana do wieczora:

Sobota (6 czerwca): W godzinach 9:00 – 19:00 odbędą się gry eliminacyjne

Niedziela (7 czerwca): W godzinach 9:00 – 17:00 zaplanowano gry finałowe, zwieńczone dekoracją zwyciężczyń

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Z całą pewnością obsada turnieju zapewni ogromne przeżycia i niesamowite emocje. Spodziewamy się uczestniczek z krajowej czołówki piłki siatkowej kobiet-czytamy na profilu facebookowym KCRIS

Grand Prix w Kozienicach

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Autor: kcris/ Materiały prasowe

Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Kozienice.

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