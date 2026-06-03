Przed nami Grand Prix w Siatkówce Plażowej Kobiet w Kozienicach. Będzie to 13 edycja!

Miłośnicy aktywnego wypoczynku i sportowych wrażeń powinni zarezerwować czas w dniach 6-7 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy na boiskach Ośrodka Rekreacji i Turystyki przy ul. Bohaterów Studzianek 30 w Kozienicach odbędzie się Grand Prix w Siatkówce Plażowej Kobiet.
Harmonogram turnieju:
Organizatorzy przygotowali intensywny program, który zapewni kibicom emocje od rana do wieczora:
Sobota (6 czerwca): W godzinach 9:00 – 19:00 odbędą się gry eliminacyjne
Niedziela (7 czerwca): W godzinach 9:00 – 17:00 zaplanowano gry finałowe, zwieńczone dekoracją zwyciężczyń
Z całą pewnością obsada turnieju zapewni ogromne przeżycia i niesamowite emocje. Spodziewamy się uczestniczek z krajowej czołówki piłki siatkowej kobiet-czytamy na profilu facebookowym KCRIS
Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Kozienice.
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