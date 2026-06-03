Przed nami Grand Prix w Siatkówce Plażowej Kobiet w Kozienicach. Będzie to 13 edycja!

Już w najbliższy weekend Kozienice staną się stolicą polskiej siatkówki plażowej. Przed nami dwa dni sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie, podczas których najlepsze zawodniczki powalczą o prestiżowe zwycięstwo w turnieju Grand Prix.

i Autor: DŻ