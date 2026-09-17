Przed nami HackTYwathon 2026!

To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja SIMBIOSIS organizuje kolejną edycją HackTYwathonu. Tym razem pod hasłem "Hack the War".
Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo
Rozwiązaniami na te wyzwania są technologie Dual-Use (tj. podwójnego zastosowania), które tworzone są z myślą o bezpieczeństwie i obronności: od zarządzania kryzysowego, przez medycynę ratunkową, aż po łączność i logistykę. Jest to intensywny, 24-godzinny maraton projektowy, podczas którego udowadniamy, że prawdziwy postęp rodzi się na styku różnych światów. Stawiamy na potencjał technologiczny Radomia i regionu, otwierając drzwi przed młodymi, ambitnymi programistami, inżynierami i wizjonerami, ponieważ to w ich świeżym spojrzeniu tkwi siła zdolna przekształcić lokalne idee w globalne innowacje - powiedziała Eliza Voss, prezes Fundacji SIMBIOSIS.
Zapisy potrwają do wtorku, 6 października na stronie fundacji. HackTYwathon ruszy w piątek, 9 października na targach Radom EXPO w hali przy ul. Struga.