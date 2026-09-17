Przed nami HackTYwathon 2026!

Kinga Furch
Kinga Furch
2026-09-17 11:20

Od piątku, 9 października do soboty, 10 października podczas targów Radom EXPO odbędzie się kolejna edycja radomskiego hackathonu. Tym razem tematem przewodnim jest "Hack the War".

Komputer - zdjęcie poglądowe
Autor: pixabay.com/ CC BY-SA 2.5

To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja SIMBIOSIS organizuje kolejną edycją HackTYwathonu. Tym razem pod hasłem "Hack the War".

Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo

Rozwiązaniami na te wyzwania są technologie Dual-Use (tj. podwójnego zastosowania), które tworzone są z myślą o bezpieczeństwie i obronności: od zarządzania kryzysowego, przez medycynę ratunkową, aż po łączność i logistykę. Jest to intensywny, 24-godzinny maraton projektowy, podczas którego udowadniamy, że prawdziwy postęp rodzi się na styku różnych światów. Stawiamy na potencjał technologiczny Radomia i regionu, otwierając drzwi przed młodymi, ambitnymi programistami, inżynierami i wizjonerami, ponieważ to w ich świeżym spojrzeniu tkwi siła zdolna przekształcić lokalne idee w globalne innowacje - powiedziała Eliza Voss, prezes Fundacji SIMBIOSIS.

Zapisy potrwają do wtorku, 6 października na stronie fundacji. HackTYwathon ruszy w piątek, 9 października na targach Radom EXPO w hali przy ul. Struga.