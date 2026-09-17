Przed nami HackTYwathon 2026!

Rozwiązaniami na te wyzwania są technologie Dual-Use (tj. podwójnego zastosowania), które tworzone są z myślą o bezpieczeństwie i obronności: od zarządzania kryzysowego, przez medycynę ratunkową, aż po łączność i logistykę. Jest to intensywny, 24-godzinny maraton projektowy, podczas którego udowadniamy, że prawdziwy postęp rodzi się na styku różnych światów. Stawiamy na potencjał technologiczny Radomia i regionu, otwierając drzwi przed młodymi, ambitnymi programistami, inżynierami i wizjonerami, ponieważ to w ich świeżym spojrzeniu tkwi siła zdolna przekształcić lokalne idee w globalne innowacje - powiedziała Eliza Voss, prezes Fundacji SIMBIOSIS.