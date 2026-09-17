Sport jako narzędzie rehabilitacji i integracji. Przed nami wyjątkowa konferencja w Radomiu

Główną misją wydarzenia jest promowanie idei sportu „bez barier” rozumianego jako przestrzeń dostępna dla każdego, niezależnie od sprawności fizycznej. Program konferencji koncentruje się na ukazaniu, w jaki sposób przemyślana aktywność fizyczna przekłada się na skuteczną rehabilitację, głęboką integracja środowiskową oraz realną aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie ma dostarczyć uczestnikom wiedzy o realnych rozwiązaniach, które zmieniają codzienne życie zarówno na boisku, jak i poza nim. Wśród prelegentów znaleźli się m.in Przemysław Świercz były reprezentant Polski w AMP futbolu czy Norbert Bradel trener mentalista obecnej kadry. Prelegenci podzielą się praktycznymi rozwiązaniami opartymi na własnym doświadczeniu, prezentując konkretne modele pracy w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

To wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak ogromny wpływ na zdrowie, samodzielność i jakość życia ma aktywność fizyczna. Podczas konferencji porozmawiamy o praktycznych rozwiązaniach, doświadczeniach osób od lat działających w sporcie osób z niepełnosprawnościami oraz o tym, jak wspólnie tworzyć przestrzeń dostępną dla każdego czytamy na FB Radomiak Futbol Plus

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Formularz znajdziecie tutaj

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