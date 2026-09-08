Przed nami Marsz adopciaków i kundelków w Radomiu

Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. W najbliższą niedziele odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00 na Rynku Miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska.
Zapraszamy wszystkich: właścicieli z pieskami, rodziny z dziećmi, młodzież i każdego, komu los zwierząt nie jest obojętny. Przejdźmy razem tę trasę i wygenerujmy mnóstwo dobrej energii!
Weźcie ze sobą znajomych, dobrych ludzi i mnóstwo uśmiechu. Do zobaczenia 13 września! -czytamy na FB stowarzyszenia psa kostka
Organizatorzy zachęcają do przyniesienia rzeczy dla zwierząt ze schroniska, takich jak wysokiej jakości karma, koce czy zabawki. Przypomnijmy, marsz adopciaków i kundelków w najbliższą niedziele. Start o godz. 15.
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