Przed nami Marsz adopciaków i kundelków w Radomiu

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-09-08 12:31

 Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Bezdomnych Zwierząt Psia kostka i Radomski Klub Środowowisk Tworczych i Galeria Łaźnia organizują "Wielki marsz adopciaków i kundelków".  Początek wydarzenia w niedzielę (13 września) o godz. 15.

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Autor: pixabay/ CC BY-SA 1.0

Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. W najbliższą niedziele odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00 na Rynku Miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Zapraszamy wszystkich: właścicieli z pieskami, rodziny z dziećmi, młodzież i każdego, komu los zwierząt nie jest obojętny. Przejdźmy razem tę trasę i wygenerujmy mnóstwo dobrej energii!

​Weźcie ze sobą znajomych, dobrych ludzi i mnóstwo uśmiechu. Do zobaczenia 13 września! -czytamy na FB stowarzyszenia psa kostka

Organizatorzy zachęcają do przyniesienia rzeczy dla zwierząt ze schroniska, takich jak wysokiej jakości karma, koce czy zabawki. Przypomnijmy, marsz adopciaków i kundelków w najbliższą niedziele. Start o godz. 15.

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