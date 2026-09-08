Przed nami Marsz adopciaków i kundelków w Radomiu

Zapraszamy wszystkich: właścicieli z pieskami, rodziny z dziećmi, młodzież i każdego, komu los zwierząt nie jest obojętny. Przejdźmy razem tę trasę i wygenerujmy mnóstwo dobrej energii!

​Weźcie ze sobą znajomych, dobrych ludzi i mnóstwo uśmiechu. Do zobaczenia 13 września! -czytamy na FB stowarzyszenia psa kostka