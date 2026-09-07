W Radomskim Centrun Onkologii wykonano endoskopowe usunięcie i rekonstrukcji piersi

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-07 12:34

Radomskie Centrum Onkologii jako 3 szpital na Mazowszu przeprowadził operację ​usunięcia piersi endoskopowo. Podczas operacji wykonano także rekonstrukcję.

RCO
Autor: Wojciech Wójcikowski

Zabieg usunięcia piersi przeprowadzono za pomocą narzędzi laparoskopowych i kamery endoskopowej. Usunięto węzeł wartowniczy i wprowadzono implant do piersi. 

- Korzyści dla pacjentki to przede wszystkim większe czucie zachowane w płatach skórnych, dobry efekt estetyczny. Zabieg endoskopowy robi się z bardzo niewielkiego cięcia z boku, to cięcie ma około 4 cm. Przy klasycznej operacji jest około 7-8 cm, czyli o połowę mniejsze cięcie - mówi Grzegorz Szcześniak chirurg z Radomskiego Centrum Onkologii. 

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W przyszłości Radomskie Centrum Onkologii planuje wykorzystać sprzęt do mammografii śródoperacyjnej. 

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