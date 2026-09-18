Przed nami pierwszy Dzień Kształcenia i Rozwoju Zawodowego. Organizuje go Miejski Urząd Pracy w Radomiu

23 września przed budynkiem Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu zaprezentuję się 20 placówek zajmujących się edukacją i rozwojem zawodowym. Będzie okazja do rozmowy, zapoznania się z ofertami poszczególnych szkół i innych organizacji z Radomia i regionu radomskiego.

- Dzień Kształcenia i Rozwoju Zawodowego to wydarzenie, którym chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, że urząd pracy to nie tylko miejsce, do którego przychodzi się wtedy, kiedy traci się zatrudnienie. Chcemy również wspierać ludzi w rozwoju, zdobywaniu nowych kompetencji i świadomym planowaniu swojej dalszej drogi zawodowej. Rynek pracy bardzo szybko się zmienia, dlatego coraz większe znaczenie ma gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. Dzisiaj zdobycie jednego zawodu nie oznacza już, że będziemy wykonywać go przez całe życie. Zmieniają się technologie, oczekiwania pracodawców i same zawody. Dlatego chcemy zachęcać mieszkańców, żeby inwestowali w swoje kompetencje i nie bali się zmiany. Czasem jeden kurs, nowe uprawnienie czy dodatkowa kwalifikacja może realnie otworzyć drogę do nowej pracy - mówi Aneta Pieńkowska rzecznik Miejskiego Urzędu Pracy w Radomiu.

Mesko na MSPO 2026

Dzień Kształcenia i Rozwoju Zawodowego potrwa od 10 do 14.