Przedstawiciele szpitali powiatowych w Iłży i Pionkach protestują dziś w Warszawie

Samorząd Powiatu Radomskiego jest organem założycielskim dla dwóch szpitali powiatowych – w Iłży oraz Pionkach. Jeszcze w latach 2022-23 obie placówki bilansowały się, czyli kończyły rok z niewielką stratą księgową, związaną m.in. z amortyzacją sprzętu. Po 2024 roku, w związku z narastającym problemem braku pieniędzy w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, oba szpitale zaczęły przynosić bardzo duże straty – rzędu kilku milionów złotych rocznie. Główna przyczyna to coraz niższe wyceny procedur oraz rosnące koszty świadczeń dla kadry medycznej.

Samorządowcy oraz dyrektorzy szpitali będą protestować, aby zwrócić uwagę opinii publicznej i władz państwowych na krytyczną kondycję finansową szpitali powiatowych, niedoszacowane wyceny świadczeń zdrowotnych oraz brak systemowych rozwiązań, które realnie gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Szpitale powiatowe to fundament systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zapewniają powszechny dostęp do leczenia, w tym SOR i opiekę całodobową. Dla lokalnych społeczności są kluczowe, a dziś funkcjonując jako „łańcuch przeżycia” wymagają stabilnego finansowania - tłumaczy Marcin Genca rzecznik powiatu radomskiego.

Przypomnijmy szpital powiatowy w Iłży obecnie ma ma ponad milion złotych długu, a brak lekarzy zmusił do wstrzymania przyjęć na oddziały.