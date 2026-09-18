Seniorka z gminy Kozienice straciła 95 tys. złotych. W nocy przyjechał do niej fałszywy prokurator

Po chwili rozmowy z seniorką zaczął rozmawiać policjant. Poinformował seniorkę, że jej córka miała spowodować poważny wypadek drogowy, w którym zginęły dwie osoby, a kolejna walczy o życie.Twierdził, że córce grozi areszt, a aby tego uniknąć, konieczne jest przekazanie 180 tysięcy złotych. Oszust wywierał na kobietę presję, zabronił jej informowania kogokolwiek o prowadzonej rozmowie i przez cały czas utrzymywał z nią kontakt telefoniczny.

Seniorka poinformowała, że nie posiada żądanej kwoty, jednak ma w domu 95 tysięcy złotych. Kilkanaście minut później przed jej dom przyjechał mężczyzna podający się za prokuratora, któremu 71-latka przekazała pieniądze. Dopiero po zakończeniu rozmowy i kontakcie z domownikami kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia policjanci pojechali na miejsce i rozpoczęli czynności. Obecnie funkcjonariusze prowadzą działania zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za oszustwo - mówi Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Lekcja bezpieczeństwa nad radomskim zalewem

Policja apeluję, by nie przekazywać pieniędzy nieznajomym. Prokurator, policjant, czy inny urzędnik nie ma prawa prosić nas o przekazanie mu jakichkolwiek pieniędzy. W przypadku podejrzenia oszustwa należy zadzwonić na numer 112.