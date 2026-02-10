Przemoc rówieśnicza. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu alarmuje

My obserwujemy, że problem jest bardzo duży, bo do nas zgłaszają się rodzice z dziećmi. Natomiast zanim dziecko się otworzy i powie co się, wydarzyło, też mija czas. Takie są właśnie konsekwencje tej przemocy, utrata zaufania do dorosłych i ogromna samotność. Natomiast w środowisku szkolnym, gdzie dochodzi do nękania, trudno jest przemoc dostrzec. Dlaczego? Ja może podam przykład, żeby lepiej wytłumaczyć. Siada jedno dziecko obok drugiego w klasie szkolnej, czy na korytarzu i wstaje się od tego dziecka, podkłada mu się nogę i czasem nauczyciele, wychowawcy nie widzą tego i to również, może być tak robione, żeby tego nie było widać, bo tam nie ma znamion przemocy fizycznej. Najczęściej obserwuje się zmianę zachowania ofiary, czyli nie chce chodzić do szkoły, unika spotkań klasowych, wycieczek. To się zawsze bardzo niewinnie zaczyna, czyli gdzieś tam ktoś się źle się odezwał, cała klasa nie zareagowała, poszło dalej i akcja się zaczyna powtarzać, drugi, trzeci raz. Dziecko, które tego doświadcza najczęściej, zostaje same, nie ma wsparcia rówieśniczego, nie ma kolegów, koleżanek – mówi - mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.