Przy ul. Kierzkowskiej ma powstać nowe, wielofunkcyjne boisko

To inwestycja wyczekiwana zarówno przez społeczność szkolną jak i okolicznych mieszkańców. Mowa o powstaniu boiska przy filii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Kierzkowskiej. Urząd Miejski ogłosił przetarg na wykonanie związanych z tym prac. Wedle założeń, byłoby to boisko o wymiarach 44 x 26 metrów o nawierzchni poliuretanowej, z wyposażeniem umożliwiającym grę zarówno w piłkę ręczną, jak i siatkówkę, koszykówkę i tenisa.

Projekt zakłada także nowe chodniki wraz z trawnikami. Poza tym pojawią się ławki i stojaki na rowery. Zamontowane zostanie również oświetlenie, a także wyremontowane ogrodzenie. W przypadku wyłonienia wykonawcy będzie miał on na pracę 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Miasto pozyskało na powstanie boiska wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączna kwota obu dofinansowań to 760 tys. złotych.