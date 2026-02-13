Sezon na zimowe kąpiele trwa. „Radomskie Morsy” zapraszają nad zalew na Borkach

Po krótkiej rozgrzewce wskoczą do zimnej kąpieli. Grupa „Radomskie Morsy” zaprasza na wspólne morsowanie. Ta aktywność oprócz wielu właściwości zdrowotnych, wpływa też pozytywnie na stan skóry. Jednak czy jest to sport dla każdego?

Jedynymi przeciwwskazaniami do morsowania jest układ krążenia, problemy z sercem. Jeśli jednak pomimo wszystko ktoś chce spróbować morsowania, to polecamy zasięgnąć porady lekarza. W ogóle jeśli ktoś ma jakieś obiekcje, to warto się skonsultować, czy taka aktywność będzie dla niego wskazana - mówił Adam Piekarski z „Radomskich Morsów”.

Przypomnijmy, morsowanie w najbliższą niedziele nad zalewem na Borkach. Start o 11.

