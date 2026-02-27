Radom: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” – ruszył nabór

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-02-27 10:22

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do radomskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, który wyróżnia młodych ludzi za działalność społeczną.

Wolontariat Caritas

i

Autor: Caritas AL/ Materiały prasowe

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” organizuje Stowarzyszenie Centrum Młodzieży “Arka”. Celem konkursu jest uhonorowanie młodych osób z Radomia i okolic, które angażują się w działalność społeczną, wykazują się empatią i działają jako wolontariusze, harcerze lub społecznicy.

Są dwa etapy. Najpierw jest rekrutacja uczestników, muszą wypełnić formularz, opisać siebie. Wychowawcy też opisują danego kandydata. No i na końcu zadajemy pytania, co robią? Co im daje wolontariat? – mówi Hubert Banasik Koordynator Centrum Wolontariatu Młodzieżowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2026 roku. Dokumenty można składać w siedzibie organizatora przy ul. Kelles-Krauza 19 w Radomiu. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: www.stowarzyszenie.radom-arka.pl.

ZOBACZCIE TEŻ NASZĄ GALERIĘ: Wizyty delegacji SEDE w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom  

Wizyta delegacji SEDE w Fabryce Broni „Łucznik” - Radom
Galeria zdjęć 12