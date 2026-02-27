Milionowe straty. Szpital w Iłży w finansowym potrzasku

Ponad 4,4 mln zł straty za ubiegły rok i blisko 1,8 mln zł zobowiązań – z takimi wynikami mierzy się dziś Szpital Powiatowy w Iłży. Jak informuje starosta radomski Waldemar Trelka, sytuacja finansowa placówki jest bardzo trudna, a problemy z płynnością sprawiły, że zaczęło brakować środków m.in. na regulowanie bieżących należności.

Podejmujemy działania naprawcze. Pani dyrektor zobowiązana jest do tego, aby w najbliższych dniach przedstawić plan naprawczy, który będzie programem gwarantującym lepszy wynik finansowy, a co oznacza przetrwanie szpitala. 5 marca wybieramy się wraz z panią dyrektor lecznicy do Narodowego Funduszu Zdrowia, by podjąć rozmowy w sprawie sytuacji szpitala. Ja jestem również pierwszą osobą, która będzie wspierała lecznicę, również finansowo.

W styczniu w lecznicy brakowało blisko 290 tysięcy złotych na wynagrodzenia i składki ZUS.

Starosta zapowiada także, że w najbliższych dniach przedstawi sytuację finansową Szpitala Powiatowego w Pionkach.

