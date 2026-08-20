Miasto i powiat radomski ostrzega przed burzami

2026-08-20 14:13

Dziś od 19 nad Radomiem i regionem mogą pojawiać się gwałtowne burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed wystąpieniem burz ostrzegają także miasto i powiat radomski.

Radom- ratusz, burza
Autor: Wojciech Wójcikowski

Ostrzeżenia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, alert wysłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, punktowo 110 km/h. Lokalnie grad.Najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy.

Zaleca się unikania otwartych przestrzeni oraz zabezpieczanie rzeczy, które może porwać wiatr. Podczas opadów i silnych wiatrów nie powinno przebywać się w parkach. Prosimy nie pozostawiać samochodów pod drzewami. Należy unikać wysokich drzew, słupów, latarni. Najbezpieczniej schronić się w budynku lub samochodzie - czytamy w komunikacie na stronie miasta Radomia. 

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