Miasto i powiat radomski ostrzega przed burzami

Zaleca się unikania otwartych przestrzeni oraz zabezpieczanie rzeczy, które może porwać wiatr. Podczas opadów i silnych wiatrów nie powinno przebywać się w parkach. Prosimy nie pozostawiać samochodów pod drzewami. Należy unikać wysokich drzew, słupów, latarni. Najbezpieczniej schronić się w budynku lub samochodzie - czytamy w komunikacie na stronie miasta Radomia.