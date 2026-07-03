Radom opanują filmowcy i policyjna orkierstra. Przed nami 19 edycja Międzynarodowych Spotkań Filmowych Kameralne Lato.

Już w najbliższą niedzielę ruszają 19 Międzynarodowe Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO. Wielka, muzyczna parada wystartuje o 18.30 z Radomskiego rynku i poprowadzi mieszkańców prosto do parku Kościuszki. To jednak nie koniec atrakcji. O 21:30 na Fontannach na Żeromskiego zobaczymy film „Rambo: Pierwsza Krew” w ramach cyklu NIEBO NAD RADOMIEM.

Podczas Kameralnego Lata poznamy zwycięzcę konkurs na treatment czyli krótki opis scenariusza filmu fabularnego o robotniczym proteście sprzed prawie 50 lat. Z ponad 70 zgłoszeń jurorzy wyłonili 27 finałowych projektów. Wśród prac znalazły się nie tylko dramaty, ale także projekty z gatunku kina akcji, science-fiction, a nawet horroru.

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Festiwal ma silny charakter międzynarodowy. Na ekranach widzowie zobaczą produkcje z tak odległych zakątków jak Australia, Filipiny, Bangladesz, Chiny czy Stany Zjednoczone.

Kameralne Lato od lat przyciąga największe nazwiska polskiej kinematografii. W tym roku w Radomiu pojawią się m.in. Olaf Lubaszenko, który przewodniczy jury konkursu „Wysokie Loty”, oraz Piotr Cyrwus, zasiadający w jury konkursu głównego. Ambasadorką wydarzenia, tradycyjnie już, jest Anna Mucha

W trakcie festiwalu organizujemy aż cztery programy edukacyjne. Wiele z nich to działania międzynarodowe. Młodzież będzie także zgłębiać zagadnienia związane z 50. rocznicą radomskiego Czerwca. Będziemy kręcić na ten temat materiały filmowe i docierać do źródeł. W związku z tym tych wydarzeń jest naprawdę dużo - mówi Maciej Dominiak dyrektor Stowarzyszenia FILMFORUM

Dla mieszkańców przygotowano szereg atrakcji plenerowych, w tym: inscenizację tzw. „Sceny Specjalnej” w reżyserii Bodo Kox, poświęconą wydarzeniom czerwca '76; pokazy filmowe pod gołym niebem, w tym trylogię Olafa Lubaszenki oraz kultowego „Rambo” oraz spotkania z twórcami i panele dyskusyjne.

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