Radom stolicą kina. Trwa Kameralne Lato - zobacz co w programie

Wydarzenie tradycyjnie przyciąga do Radomia zarówno młodych, niezależnych twórców, jak i uznane nazwiska polskiego przemysłu filmowego. Festiwalowe projekcje i panele dyskusyjne odbywają się głównie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA.

Co w programie na dziś? (wtorek, 7 lipca)Festiwalowy wtorek upływa pod znakiem młodej twórczości i wielkich powrotów. Popołudnie i wieczór należą do kina krótkometrażowego oraz spotkań z wyjątkowymi gośćmi:

16:00 – 18:00 oraz 18:30 – 21:00 (MCSW ELEKTROWNIA): Ogólnopolski Konkurs Filmów Młodzieżowych „WYSOKIE LOTY”. Widzowie będą mogli zobaczyć dwa bloki filmowe, a po seansach wziąć udział w spotkaniach z twórcami i dyskusjach jurorów.

21:15 (Hufiec ZHP Radom-Miasto, Rynek 1): Akademia Zawodowców, czyli spotkanie z gościem specjalnym – Olafem Lubaszenko. Rozmowę poprowadzi Łukasz Adamski.

21:45 (Hufiec ZHP Radom-Miasto, Rynek 1): Pokaz plenerowy w ramach cyklu „Niebo nad Radomiem”. Publiczność zobaczy kultowy film „Kroll” w reżyserii Władysława Pasikowskiego.

Najbliższe dni pełne filmowych emocjiKolejne dni festiwalu przyniosą jeszcze więcej wrażeń. Program pęka w szwach od pokazów specjalnych i warsztatów.

Środa (8 lipca): Gratka dla fanów widowiskowych ujęć – od godziny 11:00 w przestrzeni miejskiej potrwa realizacja filmowych scen specjalnych, którą poprowadzą Bodo Kox oraz Anna Mucha. Wieczorem na Rynku plenerowy pokaz filmu „Larp. Miłość, trolle i inne questy”, a wcześniej spotkanie z Filipem Zarębą. W Elektrowni ruszy także prestiżowy FREEDOM Film Festival.

Czwartek (9 lipca): Kontynuacja pokazów krótkich metraży w Elektrowni. O 21:15 w Hufcu ZHP na publiczność czekać będą Piotr Cyrwus oraz Kamila Urzędowska. Wieczorny seans pod gołym niebem to z kolei pokazy filmów „Fanatyk” oraz „Wujek Foliarz”.

Piątek (10 lipca): Dzień debat i branżowych spotkań w ramach SCRIPTMARKET.PRO, połączony z finałowymi pokazami konkursowymi.

Wstęp na wydarzenia festiwalowe i pokazy plenerowe jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram godzinowy oraz opisy filmów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej festiwalu.

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