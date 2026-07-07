Skrzyżowanie Warszawskiej z Parkową bez świateł. Pijany kierowca zniszczył sygnalizację

Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 lipca, w godzinach porannych. Kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu doprowadził do kolizji, w wyniku której uderzył w elementy infrastruktury drogowej.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zabezpieczył już miejsce zdarzenia. Uszkodzenia jednak są na tyle poważne, że uniemożliwiają szybkie przywrócenie urządzeń do działania.

Skala zniszczeń jest bardzo duża. Uszkodzeniu uległy po dwie sztuki wysięgników wraz z fundamentami, masztów wraz z fundamentami, sygnalizatorów kołowych, sygnalizatorów dla pieszych, sygnalizatorów rowerowych, sygnalizatorów akustycznych i kamer monitoringu ruchu. Zniszczone zostały też trzy przyciski dla pieszych. Uszkodzona została kanalizacja kablowa, przewody zasilające i ochronne, a także elementy sterownika sygnalizacji. Ostateczny zakres uszkodzeń zostanie określony po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki oraz ocenie infrastruktury podziemnej. Rozpoczęliśmy odbudowę sygnalizacji świetlnej. Ze względu na skalę zniszczeń przywrócenie jej w krótkim czasie nie będzie jednak możliwe – mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Miejskiej w Radomiu.

Drogowcy apelują do wszystkich uczestników ruchu – kierowców, pieszych oraz rowerzystów – o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego obowiązujących na skrzyżowaniu bez działającej sygnalizacji.

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