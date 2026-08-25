Radomska astrobaza wraca do działalności. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy była nieczynna

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-25 11:18

Od września będzie można ponownie korzystać z radomskiej astrobazy. Obserwatorium było zamknięte z uwagi na remont szkoły i boiska przy ul. Wierzbickiej. Teraz jednak inwestycja została ukończona i obiekt znowu będzie czynny

astrobaza
Autor: WW

W związku z remontem szkoły i boiska przy ul. Wierzbickiej astrobaza została zamknięta ze względu bezpieczeństwa. Teraz inwestycja się kończy, więc obserwatorium będzie otwarte. Od września w budynku szkoły przy ul Wierzbickiej zacznie funkcjonować Publiczna Szkoła Podstawowa numer 14. Jednak za obsługę merytoryczna odpowiadać będzie nadal PSP 17 w Radomiu. 

Zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół  będą ustalane indywidualnie poprzez kontakt z sekretariatem. Zainteresowanie takimi lekcjami w astrobazie było duże. Przyjeżdżali do nas uczniowie z całego regionu. Obserwacje nocne, organizowane przy okazji wydarzeń astronomicznych, wymagają wcześniejszej rejestracji przez formularz online. Obecnie mamy dwóch opiekunów astrobazy. Poszukujemy obecnie osób, które zajęłyby się prowadzeniem obserwacji i warsztatów - mówi Marek Lipiec dyrektor PSP numer 17 w Radomiu. 

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Astrobaza powstała jako projekt z budżetu obywatelskiego Radomia. 

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