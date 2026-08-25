Radomska astrobaza wraca do działalności. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy była nieczynna

Od września będzie można ponownie korzystać z radomskiej astrobazy. Obserwatorium było zamknięte z uwagi na remont szkoły i boiska przy ul. Wierzbickiej. Teraz jednak inwestycja została ukończona i obiekt znowu będzie czynny

Autor: WW