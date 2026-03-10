Radomski „Medyk” na finiszu. Szkoła coraz bliżej otwarcia

Budowa nowej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, zbliża się do końca. Obiekt przy ul. Kelles-Krauza przechodzi właśnie ostatnie formalności przed uruchomieniem. Szkoła ma już za sobą pierwsze odbiory sanepidu, a w najbliższym czasie zaplanowane są kontrole Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, budynek zostanie oddany do użytku 15 maja.Na miejscu wciąż prowadzone są prace wykończeniowe. Równolegle trwa wyposażanie sal dydaktycznych oraz specjalistycznych pracowni, w których uczniowie będą uczyć się zawodów medycznych.

Aktualnie doposażamy sale i pracownie, które będą służyć naszym słuchaczom. Oprócz sal i pracowni w budynku powstały także miejsca, które sprzyjają regeneracji i odpoczynkowi. W obiekcie znajduje się też gabinet stomatologiczny, gdzie nasze higienistki będą udzielać porad, ale także edukować w zakresie próchnicy u dzieci i młodzieży. Dodatkowo w planach mamy otworzenie nowych kierunków. Mamy już pozwolenie na kształcenie w zawodzie protetyk słuchu. Myślimy też o utworzeniu kierunku – technik BHP – mówi Agnieszka Stolarczyk, dyrektor radomskiego „Medyka”.

W ramach projektu powstał nowoczesny, pięciokondygnacyjny budynek z dodatkowymi pracowniami do praktycznej nauki zawodu, zapleczem socjalnym oraz aulą pełniącą funkcję łącznika między częściami obiektu. W podziemiach powstał także parking dla naszych pracowników. Rozbudowa i modernizacja szkoły zwiększy jej powierzchnię o ponad 3,8 tysiąca metrów kwadratowych – mówi Witold Fus, kierownik gospodarczy w szkole.

W szkole zastosowano także nowoczesne technologie.

System wyposażony jest w kamery do predykcji świeżego powietrza, czyli zanim się „popsuje”, bo są czujniki tlenku węgla, to system już wyłapie, że zwiększenie czystego powietrza jest konieczne ze względu na zwiększającą się ilość osób. Budynek jest wyposażony w ponad 50 kamer do monitoringu wizyjnego, aby zapewnić bezpieczeństwo. Możemy także prowadzić streaming, czyli relacje na żywo z wykładów, możemy prowadzić webinary, możemy ten materiał zapisywać i użytkować – mówi Tomasz Ośko, pracownik działu IT w radomskim ‘Medyku”.

Cała inwestycja została sfinansowana z budżetu samorządu województwa mazowieckiego i kosztowała ponad 60 milionów złotych.

Jeśli procedury związane z odbiorami zakończą się pomyślnie obiekt zostanie oddany do użytku w maju tego roku. ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Budowa radomskiego "Medyka" na finiszu