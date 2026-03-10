Zakończenie budowy przystanku kolejowego Radom Południe może się przesunąć. Sroga zima pokrzyżowała plany budowlańców

Nowy przystanek będzie w pełni dostępny dla wszystkich pasażerów – pojawią się windy, system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Zatrzymywać się tu będą zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne w stronę Skarżyska- Kamiennej i Tomaszowa Mazowieckiego. Jak przebiegają prace.

- Obecnie wykonawca finalizuje budowę peronu – gotowa jest już jego nawierzchnia, a do wykonania pozostało ułożenie kostki oraz montaż wiat, ławek i tablic informacyjnych. Kontynuowane są również prace przy budowie kładki nad torami. Trudne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na zakończenie inwestycji – dotychczasowy termin wyznaczony na koniec czerwca tego roku, może zostać przesunięty o około dwa miesiące - mówi Anna Znajewska Pawluk z biura prasowego PKP PLK.

Ścięcie śmierci w Jedlińsku k. Radomia

To nie jedyna inwestycja prowadzona w tym miejscu. Miasto buduję w tym miejscu kładkę dla pieszych pomiędzy Godowem a Południem. Ma ona ułatwić mieszkańcom dostanie się na nowo budowany przystanek kolejowy.

Zobacz galerię z Kazików: