Radomski Uniwersytet chce współpracować z Angolą. W planach przyjęcie studentów oraz wymiana naukowa

Delegacja z Angoli przebywa z wizytą w Radomiu przez kilka dni. Dzisiaj rozmowy odbyły się na Uniwersytecie Radomskim. To nie pierwsze kontakty władz uczelni i przedstawicieli Ministerstwa Nauki w Angoli. Dzisiaj omawiano szczegóły współpracy na dwóch płaszczyznach.

Po pierwsze chcielibyśmy przyjąć studentów z Angoli na studia odpłatne. Oni są zainteresowani studiami inżynierskimi i stopniem pierwszym i drugim, no i studiami w zakresie ekonomii, finansów. Dodatkowo otwieramy nowy kierunek sztuczna inteligencja w biznesie. Podpisaliśmy w tej sprawie porozumienie ramowe z Ministerstwem Nauki w Angoli, teraz trzeba dopiąć szczegóły. Drugi obszar to o jest współpraca przedsiębiorstw. Tam jest już strefa ekonomiczna. W tej strefie są już polskie przedsiębiorstwa, w tym z Radomia. I myślę, że będą tam kolejne polskie inwestycje, Myślę, że w tym zakresie również rozwiniemy współpracę o charakterze badawczym. Usłyszałem dzisiaj, że potrzebni im są specjaliści. Współpracowali trochę z Koreą Południową i tam oni przygotowali tam różne laboratoria, ale nie zapewnili szkolenia. My to jesteśmy w stanie zapewnić - mówi prof. Sławomir Bukowski rektor Uniwersytetu Radomskiego.

Na radomskim uniwersytecie kształcą się studenci z zagranicy. Obecnie najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy.

