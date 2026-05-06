Raport Kolei Mazowieckich w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej nie będzie wiążący dla śledczych. Prokuratura we własnym zakresie chce powołać biegłych do spraw badania wypadków kolejowych

Choć Koleje Mazowieckie przygotowały już swój wewnętrzny raport dotyczący dramatycznego wypadku, prokuratura zapowiada, że nie będzie on dla śledczych wiążący. Zgodnie z procedurami, przewoźnik przeprowadził własne dochodzenie. Raport komisji kolejowej jest już gotowy i trafił do rąk śledczych. Dokument ten szczegółowo opisuje przebieg zdarzenia z perspektywy procedur kolejowych, pracy maszynisty oraz stanu technicznego składu. Prokuratorzy chcą jednak powołać własny zespół niezależnych ekspertów.

Na chwilę obecną prokurator analizuje treść tego protokołu i będzie podejmował decyzje co dalszego toku śledztwa. Ustalenia te nie są jednak wiążące dla śledztwa i mogą nie mieć decydującego charakteru. Wykonane zostały praktycznie wszystkie czynności dowodowe. Rozważamy także powołanie biegłych z zakresu wypadków kolejowych przez prokuraturę we własnym zakresie. Prokurator będzie podejmował decyzje co do tego czy i kto poniesie odpowiedzialność za to zdarzenie, co w konsekwencji rozumieć należy - kto mógł nie dopełnić swoich obowiązków w związku z z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnych w tym składzie pociągu. - Mówi Aneta Góźdź z Prokuratury Rejonowej w Radomiu

Prokuratura otrzymała również zgodę ze szpitala na przesłuchanie poszkodowanego nastolatka.

W tym tygodniu przesłuchany zostanie również pokrzywdzony. Oczekujemy też w dalszym ciągu na dokumentację ze szpitala w Warszawie. Na podstawie tej dokumentacji prokurator powoła biegłego lekarza, który wypowie się w kwestii kwalifikacji i uszczerbku na zdrowiu jakiego doznał pokrzywdzony, jak również w kwestii okoliczności i mechanizmu obrażeń, powstania obrażeń w wyniku całego tego zdarzenia. - Wyjaśnia Aneta Góźdź z Prokuratury Rejonowej w Radomiu

Dramatyczne zdarzenie na torach

Przypomnijmy: do wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę wyniku czego wpadł na tory tracąc obie nogi i dłoń.