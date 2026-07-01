Rusza siódma edycja Ulicy Teatralnej w Radomiu. Pierwszy spektakl już w ten piątek

W piątek o godz. 20.30 wystąpi Teatr Tacy Sami ze spektaklem „Czwarty dar” – krótką opowieścią o symbolicznej matce, w której wystąpią osoby głuche i z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

A to dopiero początek16 lipca o 18:00 na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 wystąpi Teatr Amfifi. Ich sztuka o intrygującym tytule „Hop Sa Sa i Siedem Trupów na Wiosnę” z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. Lipcowy program zamknie z kolei wieczorny pokaz pod chmurką – 31 lipca o 20:30 w scenerii miejskich fontann przy ul. Żeromskiego będziemy mogli podziwiać Teatr 3.5 w spektaklu „K/O/S”. Sierpień przyniesie kolejne dwie wciągające propozycje. W połowie miesiąca, 14 sierpnia o 18:00, ponownie zawitamy na dziedziniec biblioteki przy ul. Piłsudskiego, by przenieść się w absurdalny i humorystyczny świat za sprawą „Teatrzyku Zielona Gęś” w wykonaniu Teatru Resursa. Zwieńczeniem tegorocznej „Ulicy Teatralnej” będzie pokaz zaplanowany na sam koniec wakacji, 28 sierpnia. O godzinie 20:00, ponownie przy miejskich fontannach na ul. Żeromskiego, wystąpi Teatr HoM ze sztuką „Monsieur Charlie”

Przedstawienia i teatr to jedno. Częścią Ulicy Teatralnej jest wystawa fotografii zrobionych podczas poprzedniej edycji Ulicy Teatralnej. Wystawę będzie można oglądać od 1 lipca do 2 sierpnia w Kamienicy Deskurów, a następnie od 3 do 30 sierpnia w terminalu radomskiego lotniska.

Zobacz galerię z zakopania kapsuły czasu z okazji 50 rocznicy czerwca.