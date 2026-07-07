Są wyniki sekcj zwłok 19 letniej Oliwii z Kozienic. Potrzebne będą kolejne opinie bieglych

Na podstawie przeprowadzonej sekcji biegły wskazał, że przyczyną zgonu pokrzywdzonej był rozlany obrzęk mózgu. Natomiast na podstawie obrazu sekcyjnego oraz badań mikroskopowych nie ustalił w jednoznaczny sposób przyczyny tego obrzęku mózgu. To będzie wyjaśniane w toku dalszych czynności, Myślę, że będzie wywoływana uzupełniająca opinia biegłego z zakresu medycyny. Z pewnością będzie to też przedmiotem, wyjaśnień w toku śledztwa dotyczącego tak zwanego błędu medycznego, które w związku z tym zdarzeniem To postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu - mówi Magdalena Jakubowska z Prokuratury Rejonowej w Kozienicach.