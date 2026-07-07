Są wyniki sekcj zwłok 19 letniej Oliwii z Kozienic. Potrzebne będą kolejne opinie bieglych

W związku ze sprawą prokuratura zdecydowała na przeprowadzenie sekcji zwłok 19 letniej dziewczyny.
Na podstawie przeprowadzonej sekcji biegły wskazał, że przyczyną zgonu pokrzywdzonej był rozlany obrzęk mózgu. Natomiast na podstawie obrazu sekcyjnego oraz badań mikroskopowych nie ustalił w jednoznaczny sposób przyczyny tego obrzęku mózgu. To będzie wyjaśniane w toku dalszych czynności, Myślę, że będzie wywoływana uzupełniająca opinia biegłego z zakresu medycyny. Z pewnością będzie to też przedmiotem, wyjaśnień w toku śledztwa dotyczącego tak zwanego błędu medycznego, które w związku z tym zdarzeniem To postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu - mówi Magdalena Jakubowska z Prokuratury Rejonowej w Kozienicach.
Przypomnijmy. Do wypadku po którym zmarła Oliwia Dróźdż doszło w maju w Kozienicach. Samochód wypadł z drogi i tyłem wjechał w betonowy mur. Zaraz po wypadku- jak twierdzą rodzice ich córka była nieprzytomna, ale oddychała. Potem na miejscu zdarzenia pojawiły się służby. Policjant przekazał informacje rodzicom, że Oliwia odzyskała przytomność. Potem karetką została przetransportowana do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Jej rodzice twierdzą, że jej córka została źle zaintubowana, zrobiono to poprawnie dopiero w szpitalu na Józefowie zrobiono to poprawnie.