Sexting w sieci. Policja ostrzega przed zagrożeniami

Przed konsekwencjami takiego zachowania ostrzega Komenda Miejska Policji w Radomiu. Funkcjonariusze przypominają, że materiały udostępnione w sieci mogą bardzo szybko trafić do niepowołanych osób, a ich całkowite usunięcie z internetu często okazuje się niemożliwe.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu coraz częściej otrzymują zgłoszenia dotyczące zmuszania groźbą do wpłaty pieniędzy za zaniechanie upublicznienia nagich zdjęć. Zaczyna się od znajomości na portalu społecznościowym. Następnie na prośbę poznanych w wirtualnym świecie osób mieszkańcy Radomia dali się namówić do rozebrania przed kamerą, co pozwoliło na utrwalenie ich intymnych zdjęć. Następnie nowo poznani znajomi zaczęli ich szantażować, grożąc upublicznieniem ich wizerunku. Apelujemy, aby w kontaktach z osobami nieznajomymi zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym stosować zasadę ograniczonego zaufania. Przed kliknięciem przycisku Wyślij zastanówmy się, czy na pewno tego rodzaju zdjęcie lub nagranie chcemy udostępnić osobom trzecim. Pamiętajmy, że wysyłając obcym osobom nasze prywatne zdjęcia bądź filmy nigdy nie mamy pewności, w jaki sposób i do jakich celów będą one wykorzystywane – podkreśla Justyna Jaśkiewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Policjanci zwracają uwagę, że ofiarami tego typu przestępstw często padają osoby młode, które działają pod wpływem emocji lub presji rówieśników. Udostępnione materiały mogą zostać wykorzystane do szantażu, wyłudzeń lub cyberprzemocy, co nierzadko prowadzi do poważnych problemów psychicznych i społecznych.

Funkcjonariusze przypominają również, że rozpowszechnianie intymnych materiałów bez zgody osoby, która się na nich znajduje, może stanowić przestępstwo i wiązać się z odpowiedzialnością karną.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o regularne rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa w internecie. Budowanie świadomości zagrożeń oraz wzajemnego zaufania może pomóc zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom.

Jeśli ktoś padł ofiarą szantażu, publikacji intymnych materiałów lub innej formy cyberprzemocy, nie powinien pozostawać z problemem sam. Warto zabezpieczyć dowody, takie jak wiadomości czy zrzuty ekranu, i jak najszybciej zgłosić sprawę Policji.

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