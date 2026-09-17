Wjeżdżasz quadem do lasu? Możesz dostać mandat. Ruszyła akcja „Jesień 2026”

Rozjeżdżają las quadami, kradną drewno, czy wyrzucają śmieci. Takie osoby znalazły się na celowniku strażników leśnych. Ruszyła akcja Jesień 2026. Naszym celem jest działanie przeciwko szkodnictwu leśnemu.

Będziemy zwracać uwagę na zaśmiecanie lasów, poprzez wjeżdżanie pojazdami tam, gdzie nie powinno się wjeżdżać, a także inne objawy szkodnictwa leśnego mogą być podczas akcji wykryte. Nasze działania wspierają funkcjonariusze Policji, Polskiej Straży Łowieckiej i Polskiej Straży Rybackiej, informuje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Wzmożone działania leśników w regionie radomskim prowadzone będą od 21 do 27 września.

Podczas ubiegłorocznej akcji „Jesień 2026” Straż Leśna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odnotowała 4 478 przypadków bezprawnego korzystania z lasu,123 kradzieży drewna, 25 kradzieży i niszczenia mienia oraz 5 kłusownictwa.

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