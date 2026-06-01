Szkoła drzewna pod lupą śledczych. Trwa analiza dokumentów i przesłuchania świadków

Prokuratura Okręgowa w Radomiu kontynuuje śledztwo dotyczące nieprawidłowości, które miały występować w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez samorząd województwa mazowieckiego. Jak informują śledczy, sprawa jest rozwojowa i wymaga przeanalizowania obszernego materiału dowodowego. Do akt wpłynęły już wyniki kolejnej, rozszerzonej kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową, którą będziemy analizować. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zostały zgłoszone w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez samorząd województwa mazowieckiego, które dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Do akt wpłynęło także sprawozdanie z kolejnej kontroli jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności placówki. Równolegle prowadzone są przesłuchania świadków. Zajmuje się nimi specjalnie wyznaczony zespół funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Śledczy rozmawiają zarówno z obecnymi, jak i byłymi pracownikami placówki – mówi Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Prokuratura podkreśla, że na obecnym etapie śledztwo prowadzone jest w sprawie. Oznacza to, że nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Śledczy weryfikują wszystkie okoliczności wskazane w zawiadomieniu i analizują zgromadzone dokumenty. Jeżeli w toku postępowania potwierdzone zostałyby niektóre z podejrzeń, sprawa mogłaby dotyczyć między innymi przestępstw związanych z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach lub nieprawidłowym dysponowaniem mieniem.

