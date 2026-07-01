Tragiczny wypadek w Woli Bierwieckiej. Śledczy przesłuchali kierownika pociągu

Marcin W. oficjalnie przyznał się do winy po obejrzeniu nagrań z monitoringu. Wyraził też chęć przeproszenia pokrzywdzonego nastolatka. Prokuratura podjęła kroki prawne, zawieszając kierownika pociągu w czynnościach służbowych i nakładając na niego dozór policji. Śledczy planuje jeszcze zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów, aby ocenić stan zdrowia podejrzanego.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Podejrzany zrozumiał zarzut, odniósł się do niego merytorycznie, przyznał się do jego popełnienia - przekazał PAP prokurator Robert Bińczak

Kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia.

Przypomnijmy, do wypadku doszło 14 lutego, gdy 17 letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu. Do składu nie zdarzył już wrócić.

Drzwi przytrzasnęły mu rękę. W wyniku zdarzenia nastolatek stracił obie nogi i cześć dłoni.

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Wkopanie kapsuły czasu z okazji 50 rocznicy radomskiego czerwca