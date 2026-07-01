Tragiczny wypadek w Woli Bierwieckiej. Śledczy przesłuchali kierownika pociągu

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-07-01 18:38

Dziś odbyło się przesłuchanie kierownika pociągu w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. To on był odpowiedzialny za skład, gdy w lutym w okolicach Radomia doszło do potrącenia 17-letniego Dominika. Mężczyzna przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze.

Pociąg mknący po torach obok czerwonych sygnalizatorów. O wypadku w Woli Bierwieckiej przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z lewej strony, widoczne są dwa czerwone światła semafora umieszczonego na słupie, które jaśnieją w mroku. Na dalszym planie, po prawej stronie, rozciąga się pociąg o metalicznym, srebrzysto-niebieskim kolorze z poziomym czerwonym pasem, który przemieszcza się z dużą prędkością, co jest widoczne dzięki rozmytemu efektowi ruchu. Z dołu, wzdłuż lewej krawędzi pociągu, biegną dwa tory kolejowe, a ich podłoże pokryte jest drobnym żwirem; po prawej stronie torów widoczne są fragmenty roślinności oraz betonowy krawężnik. Nad pociągiem rozciąga się konstrukcja trakcyjna z licznymi kablami i masztami, a całość ujęta jest pod niebem w odcieniach szarości i błękitu o zmierzchowej porze.

Marcin W. oficjalnie przyznał się do winy po obejrzeniu nagrań z monitoringu. Wyraził też chęć przeproszenia pokrzywdzonego nastolatka. Prokuratura podjęła kroki prawne, zawieszając kierownika pociągu w czynnościach służbowych i nakładając na niego dozór policji. Śledczy planuje jeszcze zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów, aby ocenić stan zdrowia podejrzanego.

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Kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia.

Przypomnijmy, do wypadku doszło 14 lutego, gdy 17 letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu. Do składu nie zdarzył już wrócić.

Drzwi przytrzasnęły mu rękę. W wyniku zdarzenia nastolatek stracił obie nogi i cześć dłoni.

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