Truchła zwierząt wypadły z ciężarówki na trasie S7. Ogromne utrudnienia pod Radomiem

Martwe bydło na drodze

Z nieustalonych dotąd przyczyn z naczepy ciężarówki przewożącej martwe zwierzęta wypadły truchła bydła oraz trzody chlewnej. Część zwierząt spadła bezpośrednio na jezdnię, a niektóre z nich zostały najechane przez inne pojazdy poruszające się trasą.

Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt z ludzi nie odniósł obrażeń. Sytuacja jest jednak bardzo poważna ze względu na zagrożenie epidemiczne oraz utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia na S7. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Na miejscu zdarzenia pracują służby, w tym straż pożarna, które zabezpieczają teren. Obecnie jeden pas ruchu w kierunku Radomia pozostaje zablokowany.

Służby czekają na przyjazd specjalistycznego sprzętu (koparki), który ma pomóc w ponownym załadowaniu trucheł na naczepę pojazdu. Dopiero po usunięciu zwierząt i uprzątnięciu jezdni możliwe będzie przywrócenie normalnej płynności ruchu.

Kierowcy podróżujący w tym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb pracujących na miejscu. W miarę możliwości warto rozważyć wybór alternatywnych tras, aby uniknąć stania w korkach. Przyczyny incydentu będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.