Trwa akcja "Zaprocentuj dla Radomia". Miasto zachęca do przekazywania 1,5%

Czasu jest coraz mniej. Do końca kwietnia Polacy mogą rozliczać się z podatku dochodowego. Władze Radomia - jak co roku - zachęcają do przekazywania 1,5% podatku na jedną z radomskich organizacji pożytku publicznego.

To, co dla jednych jest symbolicznym gestem, ma realne znaczenie dla wsparcia naszych radomskich organizacji, które każdego dnia niosą pomoc tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Niosą pomoc osobom, które tej pomocy potrzebują - powiedziała Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.

W tym roku na liście jest 49 organizacji pożytku publicznego z Radomia, na które mieszkańcy mogą przekazać swoje 1,5%.