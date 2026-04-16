17,4 procent wynosi stopa bezrobocia w powiecie. Powiatowy Urząd Pracy przedstawił najnowsze dane za marzec

Według danych opublikowanych prze Powiatowy Urząd Pracy wynika, że prace w marcu podjęło 437 osób w tym 212 kobiet. Dobrowolnie ze statusu osoby bezrobotnej zrezygnowało 48 osób w tym 23 kobiety.

Marzec przyniósł na radomskim rynku pracy delikatne, ale zauważalne ożywienie. Urzędzie Pracy w Radomiu zarejestrowanych było 7938 osób bezrobotnych. Widzimy jednocześnie, że wiele osób wraca do rejestru, co potwierdza, jak dynamiczna i często niepewna jest dzisiejsza sytuacja zawodowa. Coraz częściej są to osoby z doświadczeniem, które potrzebują wsparcia w odnalezieniu się w zmieniających się realiach rynku pracy.Z naszej perspektywy kluczowe jest to, że mieszkańcy regionu aktywnie poszukują rozwiązań. Pytają o szkolenia, staże, możliwości przekwalifikowania i aktywnie uczestniczą w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez urząd. To bardzo pozytywny sygnał, bo pokazuje gotowość do rozwoju i podejmowania nowych wyzwań - mówi Piotr Krakowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

W lutym do urzędu pracodawcy zgłosili 115 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

