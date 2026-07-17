Trwa budowa ostatniego etapu trasy NS. Prace mają się zakończyć do końc roku.

- Roboty ziemne trwają obecnie na całej długości tak zwanego etapu IIIB. Zakończyły się już prace związane z przekładaniem sieci centralnego ogrzewania, przełączono wodociąg i sieć gazową kolidującą z trasą N-S. Zabetonowano również płytę ustroju nośnego. Trwają prace związane z wykonaniem stożków mostowych, powstają także przykanaliki i wpusty w ul. Energetyków. Trasa N-S przebiegająca przez Osiedle nad Potokiem, Gołębiów I i Brzustówkę nie tylko odciąży całą ulicę Zbrowskiego, lecz także usprawni dojazd do dużego terminala przeładunkowego, który obecnie powstaje na terenie po dawnej elektrociepłowni na Nowej Woli Gołębiowskiej. W okolicy planowane są ponadto inne inwestycje drogowe, mające usprawnić komunikację między trasą N-S a pobliskimi zabudowaniami - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.