Trwa budowa ostatniego etapu trasy NS. Prace mają się zakończyć do końc roku.

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-17 9:44

Do końca roku ma zakończyć się budowa ostatniego odcinka trasy NS. Nowa droga ma połączyć osiedle Gołębiów dwa i Brzustówkę.

trasa NS lipiec
Autor: MZDIK/ Materiały prasowe

Drogowcy mają do wykonania kilometr nowej jezdni. Dodatkowo nad ulica Gołębiowską ma powstać wiadukt. Trasa zakończy się rondem u zbiegu z ulicą Energetyków.

- Roboty ziemne trwają obecnie na całej długości tak zwanego etapu IIIB. Zakończyły się już prace związane z przekładaniem sieci centralnego ogrzewania, przełączono wodociąg i sieć gazową kolidującą z trasą N-S. Zabetonowano również płytę ustroju nośnego. Trwają prace związane z wykonaniem stożków mostowych, powstają także przykanaliki i wpusty w ul. Energetyków. Trasa N-S przebiegająca przez Osiedle nad Potokiem, Gołębiów I i Brzustówkę nie tylko odciąży całą ulicę Zbrowskiego, lecz także usprawni dojazd do dużego terminala przeładunkowego, który obecnie powstaje na terenie po dawnej elektrociepłowni na Nowej Woli Gołębiowskiej. W okolicy planowane są ponadto inne inwestycje drogowe, mające usprawnić komunikację między trasą N-S a pobliskimi zabudowaniami - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

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Na budowę kolejnego odcinka trasy NS miasto otrzymało 15 milionów złotych z Funduszu Rozwoju Dróg.

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