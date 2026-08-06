Uwaga na burze w lasach! Leśnicy apelują o ostrożność podczas wakacyjnych spacerów

Synoptycy zapowiadają ulewne deszcze i lokalne burze, które mogą zaskoczyć turystów również na leśnych ścieżkach. Burza w lesie to nie tylko deszcz i wiatr, to także zagrożenie porażeniem piorunem czy przygnieceniem przez spadające gałęzie.

Tak produkowana jest broń w Radomiu

W czasie burzy nie chowajmy się pod drzewami, zwłaszcza tymi wysokimi i pojedynczymi. Jeśli to możliwe, jak najszybciej opuśćmy teren lasu. Przede wszystkim należy zachować spokój i jak najszybciej poszukać bezpiecznego schronienia. Idealnie, jeśli w pobliżu znajduje się samochód, bo to jedno z najbezpieczniejszych miejsc podczas burzy. Warto również unikać otwartych przestrzeni, metalowych elementów oraz zbiorników wodnych – mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Leśnicy apelują, by przed każdym spacerem po lesie sprawdzać aktualne prognozy pogody. Jeśli zapowiadane są burze, najlepiej przełożyć wyprawę na inny dzień.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Wkopanie kapsuły czasu z okazji 50 rocznicy radomskiego czerwca