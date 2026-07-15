Ponad 40 tysiący złotych na likwidację barier architektonicznych. I LO w Radomiu zostanie dostosowane do potrzeb Dominika

Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie budynku szkoły do potrzeb ucznia. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację wejść do budynku, korytarzy oraz sal lekcyjnych, czy łazienek. Celem inwestycji jest zapewnienie możliwości samodzielnego poruszania się Dominika po obiekcie.

Decyzje na które zwykle czeka się długie tygodnie, natomiast my te decyzje uzyskaliśmy od ręki. I na tej podstawie, jesteśmy gotowi dostosować wjazd, ale także inne elementy infrastruktury do tego, żeby Dominik mógł spokojnie rozpocząć naukę po wakacjach, tak żeby te warunki, w których będzie się uczył, będzie spotykał z kolegami, były dostosowane do jego stanu zdrowia. Zabezpieczyliśmy pierwsze środki na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, ale to oczywiście nie cała kwota. Pozostałe środki popłyną wprost z budżetu edukacji. Mając dokumentację projektową, mając wszystkie decyzje, tak naprawdę jesteśmy gotowi do tego, żeby działać i wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy gotowi na przyjęcie Dominika – mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.

Dominik Hołuj w lutym tego roku uległ wypadkowi kolejowemu, do którego doszło na stacji Wola Bierwiecka. W wyniku zdarzenia nastolatek stracił obie nogi oraz część dłoni. Obecnie nastolatek przechodzi rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.

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