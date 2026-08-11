Nielegalna uprawa konopii pod Radomiem. 29-latek zatrzymany

Sprawę namierzyli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Funkcjonariusze uzyskali informacje, z których wynikało, że jeden z mieszkańców powiatu radomskiego może prowadzić uprawę konopi.

W piątek, 7 sierpnia, policjanci przeprowadzili działania w rejonie miejsca zamieszkania mężczyzny. Ich ustalenia potwierdziły się. Funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli osiem roślin konopi.

29-latek został zatrzymany. Za uprawę konopi, wbrew obowiązującym przepisom, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

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