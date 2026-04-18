W Radomiu trwa Festiwal Roślin. Impreza w hali przy ul. Narutowicza potrwa do jutra

Paprotki, zamikulkasy, czy storczyki. Od ilości kwiatów na festiwalu może zakręcić się w głowie. Już od samego rana radomianie tłumnie pojawili się na Festiwalu Roślin.

Spotykam się z osobami, którzy szukają różnych kwiatów. Pytają, co łatwe jest do zaadoptowania w domowych warunkach. Szukają także czegoś wyjątkowego, czego, na co dzień nie można znaleźć nigdzie więcej. Są też zaskoczenia, ludzie szukają kwiatów także dla zwierząt - dla gekona do terrarium, czy kocimiętki dla kotów -mówi Wiktoria Moch doradca kwiatowy na Festiwalu Roślin w Radomiu.

Festiwal potrwa do jutra do godziny 18. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

